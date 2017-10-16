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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:09
Второй день +5 - +10 - +5
В полночь, что ли, туда заходить
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Faceless
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Додано: Чет 17 тра, 2018 08:12
Крутил в час ночи, с тем же эффектом.
Правда вчера в чуть заполночь сушию накрутил
Faceless написав:Второй день +5 - +10 - +5
В полночь, что ли, туда заходить
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Alex_ki
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Додано: Чет 17 тра, 2018 08:17
Faceless написав:
Второй день +5 - +10 - +5
В полночь, что ли, туда заходить
зависит от фазы луны
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 17 тра, 2018 08:29
Faceless написав:
Второй день +5 - +10 - +5В полночь
, что ли, туда заходить
Всі рази по +5 на двох аках, третій ак не став використовувати.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:23
Мизантрóп написав:Дядя Дима
10 ыфонов уже выиграно)) некуда их складывать.
первая крутка : +5
вторая : красные буквочки
перед третьей :
Вчера аналогичная ерунда вечером была. Пришлось страницу перегружать.
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Ratatui
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