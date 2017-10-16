они там решили подсуетиться чтоли? Сейчас вот по одному акку мегого, суши и мегого!!!
ЗАхожу в следующий.
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:06
они там решили подсуетиться чтоли? Сейчас вот по одному акку мегого, суши и мегого!!!
ЗАхожу в следующий.
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:45
Re: Программа "Masterсard Більше"
ладно, попробую зайти...
Пилять + 15 по одному аккаунту, твари, остальные не стал зря палить
Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:19
2 часа ночи
стабильно 5+10+5 в разных вариациях )))
разрешили бы всё скрутить - сразу - за один раз
издеваются
раньше таки щедрее были...
...
Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:22
мегого это даже покруче издевательство чем 5+5+5, нах оно кому нужно?
...
|