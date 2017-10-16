они там решили подсуетиться чтоли? Сейчас вот по одному акку мегого, суши и мегого!!!
ЗАхожу в следующий.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:06
они там решили подсуетиться чтоли? Сейчас вот по одному акку мегого, суши и мегого!!!
ЗАхожу в следующий.
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:45
Re: Программа "Masterсard Більше"
ладно, попробую зайти...
Пилять + 15 по одному аккаунту, твари, остальные не стал зря палить
Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:19
2 часа ночи
стабильно 5+10+5 в разных вариациях )))
разрешили бы всё скрутить - сразу - за один раз
издеваются
раньше таки щедрее были...
...
Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:22
мегого это даже покруче издевательство чем 5+5+5, нах оно кому нужно?
...
Додано: П'ят 18 тра, 2018 05:58
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:52
Re: Программа "Masterсard Більше" жжет
Mastercard Більше спалюють бали учасників акції ©
viewtopic.php?p=4366692&f=88#p4366692
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:02
Re: Программа "Masterсard Більше"
Вчера по шести аккаунтам,10 гр на мобильный, 100 гр ватсон, суши сертификат.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:03
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