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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:04

Ratatui
За три дні - три Сушиї :)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

В правилах написано:
...
6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД
...
6.1.1. 3 (три) сектори з бонусними балами, а саме: 1 (один) сектор з 5 (п’ятьма) балами, 2 (два) сектори по 10 (десять) балів;
...

Я вот сплю и вижу, что в казино, играючи в рулетку, три раза ставлю на число 5 и три раза оно выпадает... И так каждый день.

Вывод: развод.
Vuch
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:07

  V2 написав:Ratatui
За три дні - три Сушиї :)

Тем более там заказ на 50 грн нужно делать для использования купона.
А можно одновременно использовать несколько купонов или нужно разбивать заказ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Vuch написав:Вывод: развод.



НА САЙТІ ПРОВОДЯТЬСЯ ТЕХНІЧНІ РОБОТИ

:P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:29

clientage
Знімають магнітик з "+5"? :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:31

  V2 написав:clientage
Знімають магнітик з "+5"? :mrgreen:

Нее, тотачивают 2й сектор с "+5" :mrgreen: :mrgreen:
В наглую!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:36

Re: Программа "Masterсard Більше"

clientage написав:
  V2 написав:clientage
Знімають магнітик з "+5"? :mrgreen:

Нее, тотачивают 2й сектор с "+5" :mrgreen: :mrgreen:
В наглую!
А как вам фейерверк из шариков на +5? Издеваются точно. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:03

  Aps написав:
clientage написав:
  V2 написав:clientage
Знімають магнітик з "+5"? :mrgreen:

Нее, тотачивают 2й сектор с "+5" :mrgreen: :mrgreen:
В наглую!
А как вам фейерверк из шариков на +5? Издеваются точно. )

причем реально издеваются над понятием "більше", т.к. за 10 бонусов дают 5 -- галиматья чистейшей воды, точно нуна в... ООН жалобу на МастерКард накатать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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