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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:04
Ratatui
За три дні - три Сушиї
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V2
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:04
В правилах написано:
...
6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД
...
6.1.1. 3 (три) сектори з бонусними балами, а саме: 1 (один) сектор з 5 (п’ятьма) балами, 2 (два) сектори по 10 (десять) балів;
...
Я вот сплю и вижу, что в казино, играючи в рулетку, три раза ставлю на число 5 и три раза оно выпадает... И так каждый день.
Вывод: развод.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:07
V2 написав:Ratatui
За три дні - три Сушиї
Тем более там заказ на 50 грн нужно делать для использования купона.
А можно одновременно использовать несколько купонов или нужно разбивать заказ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:25
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:29
clientage
Знімають магнітик з "+5"?
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V2
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:31
V2 написав:clientage
Знімають магнітик з "+5"?
Нее, тотачивают 2й сектор с "+5"
В наглую!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:36
clientage написав: V2 написав:clientage
Знімають магнітик з "+5"?
Нее, тотачивают 2й сектор с "+5"
В наглую!
А как вам фейерверк из шариков на +5? Издеваются точно. )
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Aps
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:03
Aps написав: clientage написав: V2 написав:clientage
Знімають магнітик з "+5"?
Нее, тотачивают 2й сектор с "+5"
В наглую!
А как вам фейерверк из шариков на +5? Издеваются точно. )
причем реально издеваются над понятием "більше", т.к. за 10 бонусов дают 5 -- галиматья чистейшей воды, точно нуна в... ООН жалобу на МастерКард накатать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:55
clientage
так и исправляться похоже не собираются... у них все "призы" по "+5" остались...
Еще раз убеждаюсь что колесо это от Mastercard Більше™ = развод реальный
!PS:
только что с 3 аккаунтов спалил дневную норму
какие там случайные события, тупо +5, теория вероятности отдыхает!
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Lost
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:03
Lost написав:clientage
так и исправляться похоже не собираются... у них все "призы" по "+5" остались...
Еще раз убеждаюсь что колесо это от Mastercard Більше™ = развод реальный
!PS:
только что с 3 аккаунтов спалил дневную норму
какие там случайные события, тупо +5, теория вероятности отдыхает!
ЕЩЕ есть СУШИЯ
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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