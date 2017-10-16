BBC написав:
ЕЩЕ есть СУШИЯ
А у меня почему-то не генерируется сушия.
Не знаете, надо обязательно указывать ИНН и дату рождения владельца аккаунта или можно другого человека?
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:36
А у меня почему-то не генерируется сушия.
Не знаете, надо обязательно указывать ИНН и дату рождения владельца аккаунта или можно другого человека?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:45
Только, что : 5,5 и 10 баллов. Причём так смешно, останавливается на сильпо и вдруг раз резкий скачок на цифру. Жмут гады свинорылов.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:32
Re: Программа "Masterсard Більше"
На вкладке "Бали" история начисления/списания баллов не загружается. Постоянно висит анимация их загрузки.
Это у всех так?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:08
Нет. +5+5+5
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:11
Re: Программа "Masterсard Більше"
Тю.
У меня в первый день было 3 по +10, на следующий день пара по +5 и один по +10. Сегодня пара по +5 и сертификат на СушиЯ.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:22
А скока у вас в копилке баллов: до 100, до 200, до 300... более 500?
... делайте хоть что-нибудь!
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