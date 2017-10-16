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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:36

  BBC написав:
  Lost написав:clientage
так и исправляться похоже не собираются... у них все "призы" по "+5" остались...
Еще раз убеждаюсь что колесо это от Mastercard Більше™ = развод реальный!

PS: только что с 3 аккаунтов спалил дневную норму :(
какие там случайные события, тупо +5, теория вероятности отдыхает!

ЕЩЕ есть СУШИЯ

А у меня почему-то не генерируется сушия.
Не знаете, надо обязательно указывать ИНН и дату рождения владельца аккаунта или можно другого человека?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:45

Только, что : 5,5 и 10 баллов. Причём так смешно, останавливается на сильпо и вдруг раз резкий скачок на цифру. Жмут гады свинорылов.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Что говорить если они даже Официальные правила акции вычитать не смогли, абы как сляпали :mrgreen: , обратите внимание на выделенные п.6.4 и 6.5. Никто даже не читал
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Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:32

Re: Программа "Masterсard Більше"

На вкладке "Бали" история начисления/списания баллов не загружается. Постоянно висит анимация их загрузки.

Это у всех так?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:08

  MASolomko написав:На вкладке "Бали" история начисления/списания баллов не загружается. Постоянно висит анимация их загрузки.
Это у всех так?

Нет. +5+5+5 :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:11

Re: Программа "Masterсard Більше"

Тю.
У меня в первый день было 3 по +10, на следующий день пара по +5 и один по +10. Сегодня пара по +5 и сертификат на СушиЯ.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:22

  MASolomko написав:Тю.
У меня в первый день было 3 по +10, на следующий день пара по +5 и один по +10. Сегодня пара по +5 и сертификат на СушиЯ.

А скока у вас в копилке баллов: до 100, до 200, до 300... более 500?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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