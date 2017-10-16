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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:36
BBC написав: Lost написав:clientage
так и исправляться похоже не собираются... у них все "призы" по "+5" остались...
Еще раз убеждаюсь что колесо это от Mastercard Більше™ = развод реальный
!PS:
только что с 3 аккаунтов спалил дневную норму
какие там случайные события, тупо +5, теория вероятности отдыхает!
ЕЩЕ есть СУШИЯ
А у меня почему-то не генерируется сушия.
Не знаете, надо обязательно указывать ИНН и дату рождения владельца аккаунта или можно другого человека?
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Andrew75
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:45
Только, что : 5,5 и 10 баллов. Причём так смешно, останавливается на сильпо и вдруг раз резкий скачок на цифру. Жмут гады свинорылов.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:01
Что говорить если они даже Официальные правила акции вычитать не смогли, абы как сляпали
, обратите внимание на выделенные п.6.4 и 6.5. Никто даже не читал
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Lost
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:32
На вкладке "Бали" история начисления/списания баллов не загружается. Постоянно висит анимация их загрузки.
Это у всех так?
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:08
MASolomko написав:
На вкладке "Бали" история начисления/списания баллов не загружается. Постоянно висит анимация их загрузки.
Это у всех так?
Нет. +5+5+5
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:11
Тю.
У меня в первый день было 3 по +10, на следующий день пара по +5 и один по +10. Сегодня пара по +5 и сертификат на СушиЯ.
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:22
MASolomko написав:
Тю.
У меня в первый день было 3 по +10, на следующий день пара по +5 и один по +10. Сегодня пара по +5 и сертификат на СушиЯ.
А скока у вас в копилке баллов: до 100, до 200, до 300... более 500?
... делайте хоть что-нибудь!
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