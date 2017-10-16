В программе баллы "живут" 3 года.
Если за учётной записью закреплено несколько карт, то там с них списывается пропорционально (это из наблюдений).
Рационально для карты с хорошей активностью иметь отдельную учётную запись. IMHO
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:59
Re: Программа "Masterсard Більше"
В программе баллы "живут" 3 года.
Если за учётной записью закреплено несколько карт, то там с них списывается пропорционально (это из наблюдений).
Рационально для карты с хорошей активностью иметь отдельную учётную запись. IMHO
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:01
Выходим на тропу закручивания колеса.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:04
Re: Программа "Masterсard Більше"
ну токма ради удовольствия, бо пользы ж никакой
Лучше даже деток привлечь. По первому разу впечатлений у них уйма будет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:09
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
|