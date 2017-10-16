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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:59
В программе баллы "живут" 3 года.
Если за учётной записью закреплено несколько карт, то там с них списывается пропорционально (это из наблюдений).
Рационально для карты с хорошей активностью иметь отдельную учётную запись. IMHO
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:01
Faceless написав: clientage написав: MASolomko написав:
Тю.
У меня в первый день было 3 по +10, на следующий день пара по +5 и один по +10. Сегодня пара по +5 и сертификат на СушиЯ.
А скока у вас в копилке баллов: до 100, до 200, до 300... более 500?
Около 700
Буду спускать, все равно больше ни на что не трачу
Выходим на тропу закручивания колеса.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:04
Ratatui написав:
Выходим на тропу закручивания колеса.
ну токма ради удовольствия, бо пользы ж никакой
Лучше даже деток привлечь. По первому разу впечатлений у них уйма будет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:09
clientage написав: Ratatui написав:
Выходим на тропу закручивания колеса.
ну токма ради удовольствия, бо пользы ж никакой
Лучше даже деток привлечь. По первому разу впечатлений у них уйма будет
В прошлый раз польза была.Несколько сертификатов в сильпо. Кефирчик удешевляли.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:01
clientage написав:
А я пока по-старинке буду по 10 баллов раз в мес. тратить на скидку для пульса на ОККО
А цю знижку можна використати при оплаті через оккопей?
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V2
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:10
V2 написав: clientage написав:
А я пока по-старинке буду по 10 баллов раз в мес. тратить на скидку для пульса на ОККО
А цю знижку можна використати при оплаті через оккопей?
Пока нет. В ОККО-Пей вот недавно добавили тока списание баллов с Фишки. Теперь ждемс и оплату гифкой от Більше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:29
clientage написав:
я пока по-старинке буду по 10 баллов раз в мес. тратить на скидку для пульса на ОККО
эта скидка сумируется с персональной скидкой о которой сообщают в смс?
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