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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

В программе баллы "живут" 3 года.

Если за учётной записью закреплено несколько карт, то там с них списывается пропорционально (это из наблюдений).
Рационально для карты с хорошей активностью иметь отдельную учётную запись. IMHO
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:01

  Faceless написав:
clientage написав:
  MASolomko написав:Тю.
У меня в первый день было 3 по +10, на следующий день пара по +5 и один по +10. Сегодня пара по +5 и сертификат на СушиЯ.

А скока у вас в копилке баллов: до 100, до 200, до 300... более 500?
Около 700
Буду спускать, все равно больше ни на что не трачу


Выходим на тропу закручивания колеса.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Ratatui написав:Выходим на тропу закручивания колеса.

ну токма ради удовольствия, бо пользы ж никакой
Лучше даже деток привлечь. По первому разу впечатлений у них уйма будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:09

  clientage написав:
  Ratatui написав:Выходим на тропу закручивания колеса.

ну токма ради удовольствия, бо пользы ж никакой
Лучше даже деток привлечь. По первому разу впечатлений у них уйма будет :)


В прошлый раз польза была.Несколько сертификатов в сильпо. Кефирчик удешевляли. :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

  clientage написав:А я пока по-старинке буду по 10 баллов раз в мес. тратить на скидку для пульса на ОККО


А цю знижку можна використати при оплаті через оккопей?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:10

  V2 написав:
  clientage написав:А я пока по-старинке буду по 10 баллов раз в мес. тратить на скидку для пульса на ОККО


А цю знижку можна використати при оплаті через оккопей?

Пока нет. В ОККО-Пей вот недавно добавили тока списание баллов с Фишки. Теперь ждемс и оплату гифкой от Більше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:29

  clientage написав: я пока по-старинке буду по 10 баллов раз в мес. тратить на скидку для пульса на ОККО :)

эта скидка сумируется с персональной скидкой о которой сообщают в смс?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:42

J
Так.
V2
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