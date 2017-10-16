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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:41
Сегодня 5,5 и вторая Сушия
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Alex_ki
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:54
ukrprom2014 написав:
Подскажите, с какого мобильного оператора наименьшая комиссия на вывод. Уже 6 пополняшек есть. Раньше как-то с Киевстара на Нову пошту было 3% сейчас вроде 8% стало на карту...
C KS дешевле всего. Но не на сумме в 10 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:55
Alex_ki написав:
Сегодня 5,5 и вторая Сушия
Сертификаты использовать можно 1 сертификат - 1 чек?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 19 тра, 2018 15:02
Ничего опять, только трижды пять.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 17:44
Судя по описанию, то да
BBC написав: Alex_ki написав:
Сегодня 5,5 и вторая Сушия
Сертификаты использовать можно 1 сертификат - 1 чек?
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Alex_ki
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:02
BBC написав: ukrprom2014 написав:
Подскажите, с какого мобильного оператора наименьшая комиссия на вывод. Уже 6 пополняшек есть. Раньше как-то с Киевстара на Нову пошту было 3% сейчас вроде 8% стало на карту...
C KS дешевле всего. Но не на сумме в 10 грн
дешевле 4% ?
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velvet
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:10
velvet написав: BBC написав: ukrprom2014 написав:
Подскажите, с какого мобильного оператора наименьшая комиссия на вывод. Уже 6 пополняшек есть. Раньше как-то с Киевстара на Нову пошту было 3% сейчас вроде 8% стало на карту...
C KS дешевле всего. Но не на сумме в 10 грн
дешевле 4% ?
с киевстара некоторые платежи по коммуналке вообще без комиссии можно делать...как вариант
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
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ramaz
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