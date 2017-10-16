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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:41

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сегодня 5,5 и вторая Сушия
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:54

  ukrprom2014 написав:Подскажите, с какого мобильного оператора наименьшая комиссия на вывод. Уже 6 пополняшек есть. Раньше как-то с Киевстара на Нову пошту было 3% сейчас вроде 8% стало на карту...
C KS дешевле всего. Но не на сумме в 10 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:55

  Alex_ki написав:Сегодня 5,5 и вторая Сушия

Сертификаты использовать можно 1 сертификат - 1 чек?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:02

Ничего опять, только трижды пять. :evil:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:44

Re: Программа "Masterсard Більше"

Судя по описанию, то да
BBC написав:
  Alex_ki написав:Сегодня 5,5 и вторая Сушия

Сертификаты использовать можно 1 сертификат - 1 чек?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:58

  Дядя Дима написав:Ничего опять, только трижды пять. :evil:


Только, что : 5,10,5 :twisted:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:02

  BBC написав:
  ukrprom2014 написав:Подскажите, с какого мобильного оператора наименьшая комиссия на вывод. Уже 6 пополняшек есть. Раньше как-то с Киевстара на Нову пошту было 3% сейчас вроде 8% стало на карту...
C KS дешевле всего. Но не на сумме в 10 грн

дешевле 4% ?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:10

  velvet написав:
  BBC написав:
  ukrprom2014 написав:Подскажите, с какого мобильного оператора наименьшая комиссия на вывод. Уже 6 пополняшек есть. Раньше как-то с Киевстара на Нову пошту было 3% сейчас вроде 8% стало на карту...
C KS дешевле всего. Но не на сумме в 10 грн

дешевле 4% ?


с киевстара некоторые платежи по коммуналке вообще без комиссии можно делать...как вариант
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:46

Re: Программа "Masterсard Більше"

А кто со свинорылов коммуналку платит? Нет договора-нет оплат.
ukrprom2014
 
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