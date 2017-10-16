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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:56
Re: Программа "Masterсard Більше"
Востаннє редагувалось lel в Нед 20 тра, 2018 20:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сегодня звонили из Мастеркард по поводу ранее поданной заявки, что за платежи через ГугПей нет баллов. Говорят, пофиксили. Посмотрел - вроде и баллов добавилось, и операции за тот период, что не было ничего, появились (но не уверен - все ли, надо сидеть сверять с выпиской).
Правда, на колесе еще хуже стало - три по +5
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Додано: Пон 21 тра, 2018 07:59
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