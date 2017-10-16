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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось lel в Нед 20 тра, 2018 20:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сегодня звонили из Мастеркард по поводу ранее поданной заявки, что за платежи через ГугПей нет баллов. Говорят, пофиксили. Посмотрел - вроде и баллов добавилось, и операции за тот период, что не было ничего, появились (но не уверен - все ли, надо сидеть сверять с выпиской).
Правда, на колесе еще хуже стало - три по +5
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:15

Только, что три по 5. :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:49

Ratatui
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ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:59

  ukrprom2014 написав:Ratatui
5,5,5 жлобы

аналогично в субботу :mrgreen:

интересно, хоть 1 айфон разыграют :?: :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

la9 написав:
  ukrprom2014 написав:Ratatui
5,5,5 жлобы

аналогично в субботу :mrgreen:

интересно, хоть 1 айфон разыграют :?: :D
Так и напишут - вас разыграли
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

5,10, игого
Баллы за нфс,я так понимаю, начисляют после индивидуального обращения? Вроде не добавило само
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:30

Re: Программа "Masterсard Більше"

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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:46

  Bova написав:Вчера по четырем аккаунтам 1-сушия. Сегодня по трем аккаунтам 100 гр фокстрот, сушия и 14 дней иГОГО!
Это они видимо после проведенных тех.работ наливать начали. А можно со своей посудой ,чтоб на вынос или нужно выпить прямо на месте? Я к тому ,что если повезёт со всех акков выграть по 100 гр то получиться почти литра .А я например сразу столько не выпью. Устану.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:11

+5, +5, игого

Чтобы получить игого захожу по ссылке, а там ...

Отримання винагороди передбачає сплату податків. Укажіть свій ІПН, і ми сплатимо податок на ваш виграш самостійно.

:mrgreen: :mrgreen:
la9
 
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