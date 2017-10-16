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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:56
Re: Программа "Masterсard Більше"
Востаннє редагувалось lel в Нед 20 тра, 2018 20:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сегодня звонили из Мастеркард по поводу ранее поданной заявки, что за платежи через ГугПей нет баллов. Говорят, пофиксили. Посмотрел - вроде и баллов добавилось, и операции за тот период, что не было ничего, появились (но не уверен - все ли, надо сидеть сверять с выпиской).
Правда, на колесе еще хуже стало - три по +5
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 21 тра, 2018 07:59
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:02
Re: Программа "Masterсard Більше"
Так и напишут - вас разыграли
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:28
Re: Программа "Masterсard Більше"
5,10, игого
Баллы за нфс,я так понимаю, начисляют после индивидуального обращения? Вроде не добавило само
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:30
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сертификат Сушия
+10 баллов
Пополнение мобильного на 10 грн.
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:46
Это они видимо после проведенных тех.работ наливать начали. А можно со своей посудой ,чтоб на вынос или нужно выпить прямо на месте? Я к тому ,что если повезёт со всех акков выграть по 100 гр то получиться почти литра .А я например сразу столько не выпью. Устану.
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:11
+5, +5, игого
Чтобы получить игого захожу по ссылке, а там ...
Отримання винагороди передбачає сплату податків. Укажіть свій ІПН, і ми сплатимо податок на ваш виграш самостійно.
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