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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

  la9 написав:Отримання винагороди передбачає сплату податків. Укажіть свій ІПН, і ми сплатимо податок на ваш виграш самостійно.
вбиваю код по регеной в бильше от фонаря дате рождения http://businessideas.com.ua/manage-fina ... frovka-iin
проходит.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:14

  Мизантрóп написав:
  la9 написав:Отримання винагороди передбачає сплату податків. Укажіть свій ІПН, і ми сплатимо податок на ваш виграш самостійно.
вбиваю код по регеной в бильше от фонаря дате рождения http://businessideas.com.ua/manage-fina ... frovka-iin
проходит.

т.е. подобрать к регеной дате рождения код?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:18

la9 делов то.
Например юбиляр Николай может иметь код 2497901231

А празднующая сегодня Николь иметь код 2497912347
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 тра, 2018 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

А последняя контрольная цифра?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:24

Amid 5 раз ctrl+c первых девяти и готово.
Мы ж на ветке Лайфхака))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

Я теж приймаю участь другий раз)
Теж поповнення і Сільпо минулого разу, а в новій Суші Я і поповнення) цікаво хто супер приз вигравав ?)

Не будь байдужим:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
Повідомлень: 40
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

  v_chalapchiy написав:цікаво хто супер приз виграв
Зображення
Сушу еще ждать надо.Захотелось суши с хрюши-заехал мимо за положенным с лососей.Сказали ждите пол часа,уехал,нагуливаю аппетит,бо время-гроши©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мизантрóп написав:
  v_chalapchiy написав:цікаво хто супер приз виграв
Зображення
Сушу еще ждать надо.Захотелось суши с хрюши-заехал мимо за положенным с лососей.Сказали ждите пол часа,уехал,нагуливаю аппетит,бо время-гроши
Вони мабуть в Суші Я не фанати того що до них з промо кодом підеш))

цікавить твоя думка:
topic215622.html
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
Повідомлень: 40
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:51

Re: Программа "Masterсard Більше"

  v_chalapchiy написав:цікавить твоя думка:
topic215622.html
не переймаюсь,вс1 хати в листах екселю за номерами)) Дякую сво1й дол1.Латифундери за оренду!
А зара ще рахую,що й гараж1 з ямами-погребами в м1ст1 мен1 не потр1бн1.
Нах мен1 збитковий актив?
А твоя думка щодо мо1х гараж1в? здихатись чи в оренду за коп1йки? :roll: Чи продовжувати 1х (берегти) за 200 грн. членск1х внеск1в в м1сяць :?: ,як воно нах не тре?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:03

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мизантрóп написав:
  v_chalapchiy написав:цікавить твоя думка:
topic215622.html
не переймаюсь,вс1 хати в листах екселю за номерами)) Дякую сво1й дол1.Латифундери за оренду!
А зара ще рахую,що й гараж1 з ямами-погребами в м1ст1 мен1 не потр1бн1.
Нах мен1 збитковий актив?
А твоя думка щодо мо1х гараж1в? здихатись чи в оренду за коп1йки? :roll: Чи продовжувати 1х (берегти) за 200 грн. членск1х внеск1в в м1сяць :?: ,як воно нах не тре?


Нічого не зрозумів)
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
Повідомлень: 40
З нами з: 01.02.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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