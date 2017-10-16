вбиваю код по регеной в бильше от фонаря дате рождения
проходит.
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 22 тра, 2018 08:39
Re: Программа "Masterсard Більше"
вбиваю код по регеной в бильше от фонаря дате рождения
проходит.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:14
т.е. подобрать к регеной дате рождения код?
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:18
la9 делов то.
Например юбиляр Николай может иметь код 2497901231
А празднующая сегодня Николь иметь код 2497912347
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 тра, 2018 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:22
Re: Программа "Masterсard Більше"
А последняя контрольная цифра?
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:24
Amid 5 раз ctrl+c первых девяти и готово.
Мы ж на ветке Лайфхака))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
Я теж приймаю участь другий раз)
Теж поповнення і Сільпо минулого разу, а в новій Суші Я і поповнення) цікаво хто супер приз вигравав ?)
Не будь байдужим:
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сушу еще ждать надо.Захотелось суши с хрюши-заехал мимо за положенным с лососей.Сказали ждите пол часа,уехал,нагуливаю аппетит,бо время-гроши©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:48
Re: Программа "Masterсard Більше"
Вони мабуть в Суші Я не фанати того що до них з промо кодом підеш))
цікавить твоя думка:
topic215622.html
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:51
Re: Программа "Masterсard Більше"
не переймаюсь,вс1 хати в листах екселю за номерами)) Дякую сво1й дол1.Латифундери за оренду!
А зара ще рахую,що й гараж1 з ямами-погребами в м1ст1 мен1 не потр1бн1.
Нах мен1 збитковий актив?
А твоя думка щодо мо1х гараж1в? здихатись чи в оренду за коп1йки? Чи продовжувати 1х (берегти) за 200 грн. членск1х внеск1в в м1сяць ,як воно нах не тре?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:03
Re: Программа "Masterсard Більше"
Нічого не зрозумів)
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
|