а петиц1ю накатав... нема сл1в.
ДИУ,ФФБ в помощь.Там на ветке все расписали.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
а петиц1ю накатав... нема сл1в.
ДИУ,ФФБ в помощь.Там на ветке все расписали.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:40
Re: Программа "Masterсard Більше"
Пока читаю і вникаю)
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:13
спасибо, прошло!
Я невероятно счастлив за то, что за 10 очков поимел нахрен ненужный сертификат игого и еще организаторов на*бал - налог заплатят за другого вместо меня
ЗЫ. Я смотрю - фортит всем, кроме меня! и суша, и фокстрот у людей, а тут снова 3 х +5 очков ничего-ничего, еще не все очки про*рал.
Наш девиз: Добей систему - выиграй сушу!
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