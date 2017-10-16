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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:07
v_chalapchiy написав:
Нічого не зрозумів
а петиц1ю накатав... нема сл1в.
ДИУ,ФФБ в помощь.Там на ветке все расписали.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:40
Мизантрóп написав: v_chalapchiy написав:
Нічого не зрозумів
а петиц1ю накатав... нема сл1в.
ДИУ,ФФБ в помощь.Там на ветке все расписали.
Пока читаю і вникаю)
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
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v_chalapchiy
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:13
спасибо, прошло!
Я невероятно счастлив за то, что за 10 очков поимел нахрен ненужный сертификат игого и еще организаторов на*бал - налог заплатят за другого вместо меня
ЗЫ. Я смотрю - фортит всем, кроме меня! и суша, и фокстрот у людей, а тут снова 3 х +5 очков
ничего-ничего, еще не все очки про*рал.
Наш девиз: Добей систему - выиграй сушу!
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la9
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:50
la9 написав:
Я невероятно счастлив за то, что за 10 очков поимел нахрен ненужный сертификат игого и еще организаторов на*бал
Доказывают,что в Австралии сложнее
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:53
Сегодня день мобильного.
3 раза по 10 грн на пополнение.
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Ratatui
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:55
Ratatui написав:
Сегодня день мобильного.
3 раза по 10 грн на пополнение.
в какое время начинается тотальный праздник щедрости у организаторов?
или +5 очков уже закончились???
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la9
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Додано: Вів 22 тра, 2018 19:02
la9 написав: Ratatui написав:
Сегодня день мобильного.
3 раза по 10 грн на пополнение.
в какое время начинается тотальный праздник щедрости у организаторов?
или +5 очков уже закончились???
19.52
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Ratatui
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Додано: Вів 22 тра, 2018 19:08
Ratatui написав: la9 написав: Ratatui написав:
Сегодня день мобильного.
3 раза по 10 грн на пополнение.
в какое время начинается тотальный праздник щедрости у организаторов?
или +5 очков уже закончились???
19.52
оооо.... а я размышлял по другому: в нерабочее время, т.е. с 18 до 09 часов, чтобы пользователи не опустошили колесо, когда придут с работы или собираются на нее, организатор прикручивает колесо, а в рабочее время специально обученный человек может дать кость народу, под присмотром, так сказать, дозированно...
У ВВП есть выражение "управляемая демократия", а у этого организатора - "управляемая щедрость"
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la9
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