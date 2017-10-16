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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

  v_chalapchiy написав:Нічого не зрозумів
а петиц1ю накатав... нема сл1в.
ДИУ,ФФБ в помощь.Там на ветке все расписали.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мизантрóп написав:
  v_chalapchiy написав:Нічого не зрозумів
а петиц1ю накатав... нема сл1в.
ДИУ,ФФБ в помощь.Там на ветке все расписали.
Пока читаю і вникаю)
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:13

  Мизантрóп написав:
  la9 написав:Отримання винагороди передбачає сплату податків. Укажіть свій ІПН, і ми сплатимо податок на ваш виграш самостійно.
вбиваю код по регеной в бильше от фонаря дате рождения http://businessideas.com.ua/manage-fina ... frovka-iin
проходит.

спасибо, прошло!

Я невероятно счастлив за то, что за 10 очков поимел нахрен ненужный сертификат игого и еще организаторов на*бал - налог заплатят за другого вместо меня :mrgreen: :mrgreen:

ЗЫ. Я смотрю - фортит всем, кроме меня! и суша, и фокстрот у людей, а тут снова 3 х +5 очков :mrgreen: ничего-ничего, еще не все очки про*рал.
Наш девиз: Добей систему - выиграй сушу!
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

  la9 написав:Я невероятно счастлив за то, что за 10 очков поимел нахрен ненужный сертификат игого и еще организаторов на*бал

Доказывают,что в Австралии сложнее
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1533
З нами з: 03.12.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:53

Сегодня день мобильного. :D 3 раза по 10 грн на пополнение.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:55

  Ratatui написав:Сегодня день мобильного. :D 3 раза по 10 грн на пополнение.

в какое время начинается тотальный праздник щедрости у организаторов?

или +5 очков уже закончились??? :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 973
З нами з: 02.07.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:02

  la9 написав:
  Ratatui написав:Сегодня день мобильного. :D 3 раза по 10 грн на пополнение.

в какое время начинается тотальный праздник щедрости у организаторов?

или +5 очков уже закончились??? :mrgreen:


19.52
Ratatui
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Повідомлень: 5697
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 529 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:08

  Ratatui написав:
  la9 написав:
  Ratatui написав:Сегодня день мобильного. :D 3 раза по 10 грн на пополнение.

в какое время начинается тотальный праздник щедрости у организаторов?

или +5 очков уже закончились??? :mrgreen:


19.52

оооо.... а я размышлял по другому: в нерабочее время, т.е. с 18 до 09 часов, чтобы пользователи не опустошили колесо, когда придут с работы или собираются на нее, организатор прикручивает колесо, а в рабочее время специально обученный человек может дать кость народу, под присмотром, так сказать, дозированно... :mrgreen:

У ВВП есть выражение "управляемая демократия", а у этого организатора - "управляемая щедрость" :!: :mrgreen:
la9
 
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