по каждому аккаунту 3 х суша или +5, +5, суша ???
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 23 тра, 2018 06:56
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:36
Сегодняшние три попытки: ваучер мегого на 2 недели - 10 балов - 10 грн. на мобильный.
Вчера 2 раза пустых - по 5 баллов, третий - сушия. Три дня назад был ваучер в сильпо на 50 грн.
Это все за неделю с одного аккаунта.
Так что, по чуть-чуть, но вуйки наливают
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:01
таким ртом да черную икру молотить
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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