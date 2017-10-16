по каждому аккаунту 3 х суша или +5, +5, суша ???
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 23 тра, 2018 06:56
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:36
Сегодняшние три попытки: ваучер мегого на 2 недели - 10 балов - 10 грн. на мобильный.
Вчера 2 раза пустых - по 5 баллов, третий - сушия. Три дня назад был ваучер в сильпо на 50 грн.
Это все за неделю с одного аккаунта.
Так что, по чуть-чуть, но вуйки наливают
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:15
Re: Программа "Masterсard Більше"
сегодня 23. 1й-аккаунт=2 суши. 2й-аккаунт=1 суша и 10 гр на мобильный. 3й-аккаунт=10+10+10 балов.
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:42
Re: Программа "Masterсard Більше"
Cегодня с трех попыток в полночь все призовые
1) 100 грн Фокстрот
2) Сушия
3) Мегого
Что делать с сертификатами Сушия кто пользовался, как оптимально его использовать? Можно ли в один заказ несколько сертификатов или бить на несколько заказов по 50 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
|