RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 18192021>
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:56

  Bova написав:Вчера и сегодня по трем аккаунтам, одна суша.

по каждому аккаунту 3 х суша или +5, +5, суша ???
la9
 
Повідомлень: 976
З нами з: 02.07.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:36

Сегодняшние три попытки: ваучер мегого на 2 недели - 10 балов - 10 грн. на мобильный.
Вчера 2 раза пустых - по 5 баллов, третий - сушия. Три дня назад был ваучер в сильпо на 50 грн.
Это все за неделю с одного аккаунта.
Так что, по чуть-чуть, но вуйки наливают 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2703 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:11

21 и 22 по трем аккаунтам(18 подходов и только одна суша)
Bova
 
Повідомлень: 8
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

сегодня 23. 1й-аккаунт=2 суши. 2й-аккаунт=1 суша и 10 гр на мобильный. 3й-аккаунт=10+10+10 балов.
Bova
 
Повідомлень: 8
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

Cегодня с трех попыток в полночь все призовые
1) 100 грн Фокстрот
2) Сушия
3) Мегого
Что делать с сертификатами Сушия кто пользовался, как оптимально его использовать? Можно ли в один заказ несколько сертификатов или бить на несколько заказов по 50 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13309
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:36

  EKO написав:Сегодняшние три попытки: ваучер мегого на 2 недели - 10 балов - 10 грн. на мобильный.
Вчера 2 раза пустых - по 5 баллов, третий - сушия. Три дня назад был ваучер в сильпо на 50 грн.
Это все за неделю с одного аккаунта.
Так что, по чуть-чуть, но вуйки наливают 8)


У меня прям сейчас один в один как у вас : иго го, 10 и тилипон
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5709
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:35

Re: Программа "Masterсard Більше"

1 ак - мегого, сушія, +10;
2 ак - +5, +5, +5.
3 ак - мобільний, +10, +5.
V2
4
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:36

Re: Программа "Masterсard Більше"

До речі, хто вже користувався мегого - 14 днів на всі фільми чи ... ?
V2
4
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:50

  V2 написав:До речі, хто вже користувався мегого - 14 днів на всі фільми чи ... ?

если "максимальна"-то и с "+18", но за 1 грн.на месяц "оптимальную" можно легко брать по новому мылу и новой виртуалке.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 03.12.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:00

Мизантрóп
Від Більше - оптимальна чи максимальна?
V2
4
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
37 10322
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 15:17
Надеждачка
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
29 5727
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.