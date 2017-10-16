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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:24
V2 написав:Мизантрóп
Від Більше - оптимальна чи максимальна?
раньше на 14 дн. давало "макс",ща не выпадало.Да и не кручу я такое колесо.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:48
BBC написав:
Cегодня с трех попыток в полночь все призовые
1) 100 грн Фокстрот
2) Сушия
3) Мегого
Что делать с сертификатами Сушия кто пользовался, как оптимально его использовать? Можно ли в один заказ несколько сертификатов или бить на несколько заказов по 50 грн?
один на 50
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wolt450
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:49
Пока мы тут колесо крутим, зашёл на мыло и оказывается я от мастера и уефа мяч выиграл. Во как бывает. Жалко билеты прошли мимо.
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Ratatui
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Додано: Чет 24 тра, 2018 00:00
Ratatui написав:
Пока мы тут колесо крутим, зашёл на мыло и оказывается я от мастера и уефа мяч выиграл. Во как бывает. Жалко билеты прошли мимо.
И останется только налоги заплатить .
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Додано: Чет 24 тра, 2018 05:39
Ежели кому суша нужна, отдам (вышлю) безвозмездно))
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guntherhouse777
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Додано: Чет 24 тра, 2018 06:06
Коллеги, ужо отдал сертификат.
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guntherhouse777
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