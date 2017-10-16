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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:24
V2 написав:Мизантрóп
Від Більше - оптимальна чи максимальна?
раньше на 14 дн. давало "макс",ща не выпадало.Да и не кручу я такое колесо.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:48
BBC написав:
Cегодня с трех попыток в полночь все призовые
1) 100 грн Фокстрот
2) Сушия
3) Мегого
Что делать с сертификатами Сушия кто пользовался, как оптимально его использовать? Можно ли в один заказ несколько сертификатов или бить на несколько заказов по 50 грн?
один на 50
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wolt450
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:49
Пока мы тут колесо крутим, зашёл на мыло и оказывается я от мастера и уефа мяч выиграл. Во как бывает. Жалко билеты прошли мимо.
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Ratatui
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Додано: Чет 24 тра, 2018 00:00
Ratatui написав:
Пока мы тут колесо крутим, зашёл на мыло и оказывается я от мастера и уефа мяч выиграл. Во как бывает. Жалко билеты прошли мимо.
И останется только налоги заплатить .
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Дядя Дима
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Додано: Чет 24 тра, 2018 05:39
Ежели кому суша нужна, отдам (вышлю) безвозмездно))
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guntherhouse777
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Додано: Чет 24 тра, 2018 06:06
Коллеги, ужо отдал сертификат.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:16
А кто то сертификат Ватцона отоварил уже?
У меня не получилось (. И штрих код и цыфры вводили никак не принимал.
Может там какие нюансы есть?
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Aps
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:48
2 дня підряд одні лише бали ...+5,+10, печаль(
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
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v_chalapchiy
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:55
Aps написав:
А кто то сертификат Ватцона отоварил уже?
У меня не получилось (. И штрих код и цыфры вводили никак не принимал.
Может там какие нюансы есть?
Попробуйте сменить кассира, там куча неучей. Или завите администратора магаза. На кассе нуна вводить этот сертиф или как гифку или просто чиркнуть как товар, вот не помню
И сертифі не работают, если в покупке есть товар с жёлтой лейбой (ахционный).
Вообщем ищите нормального продавана на кассе
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Джон
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