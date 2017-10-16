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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 20212223>
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:39

  guntherhouse777 написав:Коллеги, ужо отдал сертификат.

Дякую! :P На знак подяки запропонував Вам презент в ПП. :wink:

Питання до всіх. Не бачу суму на яку виданий сертифікат. Як скористатися цим сертифікатом? Де можна прочитати? Чи розтлумачте тут, хто вже на практиці отоварив?

Там написано:

Щоб отримати рол «Філадельфія Грін зі свіжим лососем» за 1 грн, треба зробити замовлення на суму від 50 грн зі страв кухні


Тобто, можна замовити цим сертифікатом лише рол «Філадельфія Грін зі свіжим лососем» за 1 грн, за умови замовлення на суму від 50 грн з інших страв кухні? Чи будь яку страву можна замовити?

Чи можна об'єднувати сертифікати?

Дякую! :P

П.С. Накрутив 2 поповнення тіліпона на 10 грн. і один сертифікат Сушія.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 24 тра, 2018 15:43, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

Козак-характерник написав:Тобто, можна замовити цим сертифікатом лише рол «Філадельфія Грін зі свіжим лососем» за 1 грн, за умови замовлення на суму від 50 грн з інших страв кухні?

Чи можна об'єднувати сертифікати?

При замовлені, об'єднати ні (
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:44

  v_chalapchiy написав:При замовлені, об'єднати ні (

А якщо 2 людини і 2 різних чеки? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:45

Re: Программа "Masterсard Більше"

Козак-характерник написав:
  v_chalapchiy написав:При замовлені, об'єднати ні (

А якщо 2 людини і 2 різних чеки? :P
В різних чеках звичайно можна))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:46

v_chalapchiy А по іншим питанням є інформація? :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

Козак-характерник написав:v_chalapchiy А по іншим питанням є інформація? :)
Сорі, упустив)) можете замовити будь що в Суші Я на суму від 50 грн і приєднати сертифікат .. як варіант якщо на 2-х то розбити чек з (напоєм+серт, страва +серт)×2 чол = використано 4 сертифіката)
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:56

  v_chalapchiy написав:
Козак-характерник написав:v_chalapchiy А по іншим питанням є інформація? :)
Сорі, упустив)) можете замовити будь що в Суші Я на суму від 50 грн і приєднати сертифікат .. як варіант якщо на 2-х то розбити чек з (напоєм+серт, страва +серт)×2 чол = використано 4 сертифіката)

Дякую! :P Тобто це не сертифікат, а знижка на 50 грн. по суті? Можна нею скористатися в будь якому місті України? Чи лише в Києві? Я у Львові під Дубом хочу піти... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Козак-характерник написав:а знижка на 50 грн. по суті?
глянь на их сайте https://www.sushiya.ua/ua/dostavka/vse- ... 514448274/ ,да и возьми бабе или дитю сладкое за 59
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:04

  Козак-характерник написав:
  guntherhouse777 написав:Коллеги, ужо отдал сертификат.

Не бачу суму на яку виданий сертифікат. Як скористатися цим сертифікатом? Де можна прочитати? Чи розтлумачте тут, хто вже на практиці отоварив?

Там суммы нет, там конкретный ролл, сумму увидите только в чеке (пример - если ролл стоит 79 грн., то он будет в чеке за 1 грн. и внизу скидка 78). При заказе говорите, что есть сертификат и отдаете официанту циферки. По сути там дискаунт больше 50 гривен, эти роллы правда все время меняются. Можно в любой Сушие отоварить.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:06

Re: Программа "Masterсard Більше"

В сладком https://www.sushiya.ua/ua/dostavka/vse- ... adnyj-rol/ меньше калорий и за гроши.Брать или не брать? ))
Кал то один :lol:
Помним : 1 калория =4.18400 Джоуля.
Эх видео потерли...
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 24 тра, 2018 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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