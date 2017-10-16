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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:08

  Poleg написав:
  Козак-характерник написав:
  guntherhouse777 написав:Коллеги, ужо отдал сертификат.

Не бачу суму на яку виданий сертифікат. Як скористатися цим сертифікатом? Де можна прочитати? Чи розтлумачте тут, хто вже на практиці отоварив?

Там суммы нет, там конкретный ролл, сумму увидите только в чеке (пример - если ролл стоит 79 грн., то он будет в чеке за 1 грн. и внизу скидка 78). При заказе говорите, что есть сертификат и отдаете официанту циферки. По сути там дискаунт больше 50 гривен, эти роллы правда все время меняются. Можно в любой Сушие отоварить.

???? :shock:

  v_chalapchiy написав:можете замовити будь що в Суші
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

Вов, у тя какая назва сашими? Меня Фил с лососем кормит.Соотв. если ВОНО коштуе 104,яке за 1,якщо купиш за овер 50 грн., то й рахуй знижку=104-1=103,але купи ще непотр1б за овер 50 грн.))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:17

  Мизантрóп написав:Вов, у тя какая назва сашими? Меня Фил с лососем кормит.Соотв. если ВОНО коштуе 104,яке за 1,якщо купиш за овер 50 грн., то й рахуй знижку=104-1=103,але купи ще непотр1б за овер 50 грн.))

Рол «Філадельфія Грін зі свіжим лососем» :P

Тобто лише рол, що вказаний в папірці і в навантаження докупити чогось на 50 грн, вірно? :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:33

  Козак-характерник написав:
  Мизантрóп написав:Вов, у тя какая назва сашими? Меня Фил с лососем кормит.Соотв. если ВОНО коштуе 104,яке за 1,якщо купиш за овер 50 грн., то й рахуй знижку=104-1=103,але купи ще непотр1б за овер 50 грн.))

Рол «Філадельфія Грін зі свіжим лососем» :P

Тобто лише рол, що вказаний в папірці і в навантаження докупити чогось на 50 грн, вірно? :wink:

знижку 103 маеш,60 грошей ще знайди,пот1м йди до самура1в,чекай замовлення до п1в години,бо мо1 вручну крутять... не поперхнись! ,бо вони можуть туди плюнути))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 24 тра, 2018 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:33

Козак-характерник
Верно. Сумма чека овер50+1 грн.
P.S. На вебовской картинке запомните как он выглядит и сколько там штук :)
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:38

  Poleg написав:Козак-характерник
Верно. Сумма чека овер50+1 грн.
P.S. На вебовской картинке запомните как он выглядит и сколько там штук :)

перемярять калории надо,могут плюнуть свинорылам туда самура1 ,а это еще калории,причем чужие 8)
В жару надо раков живых самому варить!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

Плюнуть не знаю, а сожрать от 1 до 3 (из 8 ) самураям так же легко как харакири сделать.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:53

  Poleg написав:Козак-характерник
Верно. Сумма чека овер50+1 грн.
P.S. На вебовской картинке запомните как он выглядит и сколько там штук :)

Добре, я роздрукую і порівняю рол із картинкою... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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