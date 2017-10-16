guntherhouse777 написав:Коллеги, ужо отдал сертификат.
Не бачу суму на яку виданий сертифікат. Як скористатися цим сертифікатом? Де можна прочитати? Чи розтлумачте тут, хто вже на практиці отоварив?
Там суммы нет, там конкретный ролл, сумму увидите только в чеке (пример - если ролл стоит 79 грн., то он будет в чеке за 1 грн. и внизу скидка 78). При заказе говорите, что есть сертификат и отдаете официанту циферки. По сути там дискаунт больше 50 гривен, эти роллы правда все время меняются. Можно в любой Сушие отоварить.
????
v_chalapchiy написав:можете замовити будь що в Суші
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Мизантрóп написав:Вов, у тя какая назва сашими? Меня Фил с лососем кормит.Соотв. если ВОНО коштуе 104,яке за 1,якщо купиш за овер 50 грн., то й рахуй знижку=104-1=103,але купи ще непотр1б за овер 50 грн.))
Рол «Філадельфія Грін зі свіжим лососем»
Тобто лише рол, що вказаний в папірці і в навантаження докупити чогось на 50 грн, вірно?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Мизантрóп написав:Вов, у тя какая назва сашими? Меня Фил с лососем кормит.Соотв. если ВОНО коштуе 104,яке за 1,якщо купиш за овер 50 грн., то й рахуй знижку=104-1=103,але купи ще непотр1б за овер 50 грн.))
Рол «Філадельфія Грін зі свіжим лососем»
Тобто лише рол, що вказаний в папірці і в навантаження докупити чогось на 50 грн, вірно?
знижку 103 маеш,60 грошей ще знайди,пот1м йди до самура1в,чекай замовлення до п1в години,бо мо1 вручну крутять... не поперхнись! ,бо вони можуть туди плюнути))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 24 тра, 2018 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Poleg написав:Козак-характерник Верно. Сумма чека овер50+1 грн. P.S. На вебовской картинке запомните как он выглядит и сколько там штук
Добре, я роздрукую і порівняю рол із картинкою...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!