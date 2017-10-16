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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:09
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
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v_chalapchiy
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Додано: Чет 24 тра, 2018 17:33
Думаю у них в соцпакет входит питание на месте, так что наши роллы им в горло не полезут)
Poleg написав:Плюнуть не знаю, а сожрать от 1 до 3 (из 8 ) самураям так же легко как харакири сделать.
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Alex_ki
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Додано: Чет 24 тра, 2018 17:39
Alex_ki написав:
Думаю у них в соцпакет входит питание на месте, так что наши роллы им в горло не полезут)
Poleg написав:Плюнуть не знаю, а сожрать от 1 до 3 (из 8 ) самураям так же легко как харакири сделать.
Кстати, а если оформить заказ через сайт - забрать с собой, что идет в придачу? Соус там, например,...
как-то к самурайской кухне не питал особого интереса, а тут повод познакомиться)))
З.Ы. организатор сжалился - дал 1 сертификат и +10 на телефон))).... за несколько дней
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la9
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Додано: Чет 24 тра, 2018 18:00
la9 написав:
как-то к самурайской кухне не питал особого интереса, а тут повод познакомиться)))
Мені дуже смакує самурайська кухня...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 24 тра, 2018 18:01
Козак-характерник написав: la9 написав:
как-то к самурайской кухне не питал особого интереса, а тут повод познакомиться)))
Мені дуже смакує самурайська кухня...
А я більше за корейську)) лапша там всяка, WOC))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
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v_chalapchiy
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Додано: Чет 24 тра, 2018 18:07
v_chalapchiy написав:
А я більше за корейську)) лапша там всяка, WOC))
Ну якщо йти до кафе чи інший харчувальний заклад, то не на борщ, а щось таке, що вдома складно приготувати...
Мені подобаються різні національні кухні. Мексиканська ще класна! У Львові було, чи можливо досі ще є, не в курсі, кафе з мексиканською кухнею, сподобалося. В Сушії не був, тільки в Япона Хаті і Якиторії. Буде з чим порівняти.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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2
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:37
сегодня по трем аккаунтам, только 1-мегого.
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Bova
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:41
суші і мобілко... чого пиво не розігрують, он крафтбірфест скоро
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:25
Дурдои. 2 иго го и 5.
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Ratatui
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