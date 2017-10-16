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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:09

Re: Программа "Masterсard Більше"

la9 написав:
  Poleg написав:Козак-характерник
Верно. Сумма чека овер50+1 грн.
P.S. На вебовской картинке запомните как он выглядит и сколько там штук :)

Народ, еще раз по суше:
Я заказываю что-то на сумму свыше 50 грн, например Рол з тунцем за 69 грн https://www.sushiya.ua/ua/dostavka/vse- ... -s-tuncom/ и это дает мне право купить Філадельфію Грін https://www.sushiya.ua/ua/dostavka/vse- ... 514448274/ , которая стоить 104 грн, за 1 грн. Итого общий ценник 70 грн. Так???
Так)
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:33

Re: Программа "Masterсard Більше"

Думаю у них в соцпакет входит питание на месте, так что наши роллы им в горло не полезут)
Poleg написав:Плюнуть не знаю, а сожрать от 1 до 3 (из 8 ) самураям так же легко как харакири сделать.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:39

  Alex_ki написав:Думаю у них в соцпакет входит питание на месте, так что наши роллы им в горло не полезут)
Poleg написав:Плюнуть не знаю, а сожрать от 1 до 3 (из 8 ) самураям так же легко как харакири сделать.

Кстати, а если оформить заказ через сайт - забрать с собой, что идет в придачу? Соус там, например,...
как-то к самурайской кухне не питал особого интереса, а тут повод познакомиться)))

З.Ы. организатор сжалился - дал 1 сертификат и +10 на телефон))).... за несколько дней :mrgreen: :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:00

  la9 написав:как-то к самурайской кухне не питал особого интереса, а тут повод познакомиться)))

Мені дуже смакує самурайська кухня... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Козак-характерник написав:
  la9 написав:как-то к самурайской кухне не питал особого интереса, а тут повод познакомиться)))

Мені дуже смакує самурайська кухня... :)
А я більше за корейську)) лапша там всяка, WOC))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:07

  v_chalapchiy написав:А я більше за корейську)) лапша там всяка, WOC))

Ну якщо йти до кафе чи інший харчувальний заклад, то не на борщ, а щось таке, що вдома складно приготувати... :P Мені подобаються різні національні кухні. Мексиканська ще класна! У Львові було, чи можливо досі ще є, не в курсі, кафе з мексиканською кухнею, сподобалося. В Сушії не був, тільки в Япона Хаті і Якиторії. Буде з чим порівняти.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:37

Re: Программа "Masterсard Більше"

сегодня по трем аккаунтам, только 1-мегого.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:41

Re: Программа "Masterсard Більше"

суші і мобілко... чого пиво не розігрують, он крафтбірфест скоро
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Дурдои. 2 иго го и 5.
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