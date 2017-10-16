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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

вчера 25.05 по трем аккаунтам 1-мегого и 1 суша
Bova
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

В цю сушію хтось ходив, там просто нумер можна показати, чи папірець треба друкувати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:04

  chipmunk написав:В цю сушію хтось ходив, там просто нумер можна показати, чи папірець треба друкувати?


Роздрукував Сертифікати про виграш.
Персонал ввічливий та навчений - самі підказали, що треба розбивати сертифікати на окремі чеки від 50 грн. :)
Сподобалось, рекомендую ;)
V2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

У них різні акційні серти досить давно, не дивно, що вчені :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлень: 7859
З нами з: 15.04.09
Подякував: 369 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 15:48

  V2 написав:Роздрукував Сертифікати про виграш.
Персонал ввічливий та навчений - самі підказали, що треба розбивати сертифікати на окремі чеки від 50 грн. :)
Сподобалось, рекомендую ;)

Який рол смакували? Сподобався? :P

П.С. Поповнення тіліпона сьогодні накрутив.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:08

Козак-характерник
Три акційні до яких додав напої та солодкі роли.
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V2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:12

  V2 написав:Козак-характерник
Три акційні до яких додав напої та солодкі роли.
Все сподобалось ;)

6 часов уже прошло? :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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