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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:19

Козак-характерник
Так.
V2
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Повідомлень: 5179
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Подякували: 762 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:20

  Ratatui написав:Мегого нкрутил уже на два месяца.


Теж маю, але ще не використовував.
Які особливості використання?
V2
4
 
Повідомлень: 5179
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 762 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

26.05 1й аккаунт= 2 раза по 10 гр на мобильный. 2й аккаунт= 10 гр на мобильный. 3й аккаунт= 5 и 10 балов.
Bova
 
Повідомлень: 12
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

Что-то совсем постно стало! Видать в шоке от прошлой акции с сертификатами сильпо и не ожидали такого кол-ва свинорылов! Теперь оговтуются и стали жадничать!
bub-har
 
Повідомлень: 1120
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:30

Re: Программа "Masterсard Більше"

Угу, щось тіки 5/10 балів, мобік, мігого і сушія у всіх... Подорзітельно.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлень: 7861
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Подякував: 369 раз.
Подякували: 475 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

А должно быть по айфону через одного? :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 16.03.10
Подякував: 194 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:46

  qwe_ua написав:А должно быть по айфону через одного? :)

По 3 айфони, кожному! 8)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлень: 25106
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

Через двох... Але ж навіть сільпо нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлень: 7861
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Подякував: 369 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

chipmunk написав:Через двох... Але ж навіть сільпо нема
Ревардз даёт где-то 1% (чуть меньше), тут с 50 грн 1 бал, оборот 5 баллов. Т.е. с 250 грн - 1 оборот, 1% от 250 грн это 2.50. на что вы рассчитываете за 2.50 грн? :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 16.03.10
Подякував: 194 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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