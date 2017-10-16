Козак-характерник
Так.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:20
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:49
Re: Программа "Masterсard Більше"
26.05 1й аккаунт= 2 раза по 10 гр на мобильный. 2й аккаунт= 10 гр на мобильный. 3й аккаунт= 5 и 10 балов.
Додано: Нед 27 тра, 2018 12:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
Что-то совсем постно стало! Видать в шоке от прошлой акции с сертификатами сильпо и не ожидали такого кол-ва свинорылов! Теперь оговтуются и стали жадничать!
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:30
Re: Программа "Masterсard Більше"
Угу, щось тіки 5/10 балів, мобік, мігого і сушія у всіх... Подорзітельно.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:42
Re: Программа "Masterсard Більше"
А должно быть по айфону через одного?
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:46
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:49
Re: Программа "Masterсard Більше"
Через двох... Але ж навіть сільпо нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 27 тра, 2018 16:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
Ревардз даёт где-то 1% (чуть меньше), тут с 50 грн 1 бал, оборот 5 баллов. Т.е. с 250 грн - 1 оборот, 1% от 250 грн это 2.50. на что вы рассчитываете за 2.50 грн?
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