причём 24.05 сертификат мегого на левый адрес отправило без вопросов.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 28 тра, 2018 01:44
Додано: Пон 28 тра, 2018 02:03
Проклятые буржуины!!!
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:00
Re: Программа "Masterсard Більше"
27.05 по трем аккаунтам 2 пополнения мобильного по 10 гр, 1 суша и 1 мегого
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:02
Re: Программа "Masterсard Більше"
сегодня 28.05 по трем аккаунтам, 10 гр на мобильный, 1 суша и 1 мегого.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
По Сушие. Его можно использовать при заказе на 50грн+ и только на «Філадельфія Грін зі свіжим лососем»? или на любой заказ?
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