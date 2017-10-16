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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 01:44

А когда нажимаешь на "принтер", то бесконечно крутится солнышко.
причём 24.05 сертификат мегого на левый адрес отправило без вопросов.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 02:03

Проклятые буржуины!!!

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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:00

Re: Программа "Masterсard Більше"

27.05 по трем аккаунтам 2 пополнения мобильного по 10 гр, 1 суша и 1 мегого
Bova
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

сегодня 28.05 по трем аккаунтам, 10 гр на мобильный, 1 суша и 1 мегого.
Bova
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

По Сушие. Его можно использовать при заказе на 50грн+ и только на «Філадельфія Грін зі свіжим лососем»? или на любой заказ?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:40

  anikola13 написав:По Сушие. Его можно использовать при заказе на 50грн+ и только на «Філадельфія Грін зі свіжим лососем»? или на любой заказ?


Только на Филадельфия грин
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:03

Решил сегодня пропустить вертушку. Мегого уже надоело.
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