причём 24.05 сертификат мегого на левый адрес отправило без вопросов.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 28 тра, 2018 01:44
Додано: Пон 28 тра, 2018 02:03
Проклятые буржуины!!!
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:00
Re: Программа "Masterсard Більше"
27.05 по трем аккаунтам 2 пополнения мобильного по 10 гр, 1 суша и 1 мегого
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:02
Re: Программа "Masterсard Більше"
сегодня 28.05 по трем аккаунтам, 10 гр на мобильный, 1 суша и 1 мегого.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
По Сушие. Его можно использовать при заказе на 50грн+ и только на «Філадельфія Грін зі свіжим лососем»? или на любой заказ?
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:40
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:58
Re: Программа "Masterсard Більше"
шо один я такой везучий? сегодня 9 раз и все толко +5
с двух аккаунтов спалил все балы, на одном осталось только на один день, последний ещё неделю крутить будет можно - всего заработал две пополняшки мобильного, 2 иго-го и одну сушу...
как дальше жить!?
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:39
Шановний Stringer!
Спробую Вас втішити - сьогодні по одному аку теж тільки +5, на іншому бали залишилось тільки на один день (сьогодні не став палити), на третьому вже балів немає
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:57
Считайте я на неделю паузу взял, но вот за 3 выходных выцедил с 1 экк: 2 суши, 3 пополняхи по 10грн и игого на 1 нед - кино теперь смотрю. Была ток отдна +5, а остальное +10б -- типа за свои ушёл
Вот думаю, шо больше так не пофартит и нуна брать паузу ещё на недельку
... делайте хоть что-нибудь!
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