Додано: Вів 29 тра, 2018 22:08

Четыре дня назад, после того как массово жаловались - 3 Фокстрота по 100 грн, 3 Суши, 2 Сильпо по 50 грн, 2 пополнения и 5 Мегого с 6-ти акков. Я аж офигел.

После этого болт на 18-ть, за четыре дня спалил всё в ноль.

Кто не пьёт, тот не рискует.