Четыре дня назад, после того как массово жаловались - 3 Фокстрота по 100 грн, 3 Суши, 2 Сильпо по 50 грн, 2 пополнения и 5 Мегого с 6-ти акков. Я аж офигел.
После этого болт на 18-ть, за четыре дня спалил всё в ноль.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
Четыре дня назад, после того как массово жаловались - 3 Фокстрота по 100 грн, 3 Суши, 2 Сильпо по 50 грн, 2 пополнения и 5 Мегого с 6-ти акков. Я аж офигел.
После этого болт на 18-ть, за четыре дня спалил всё в ноль.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:19
Поел вчера этих Филадельфий грин с лососем. Ох и дурацкий ролл. Огурец этот вокруг ни к селу ни к городу, икра вся в блюдечке с соевым соусом плавает...
Лучше бы как в феврале-марте сделали акцию по Филадельфии с тунцом.
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