Четыре дня назад, после того как массово жаловались - 3 Фокстрота по 100 грн, 3 Суши, 2 Сильпо по 50 грн, 2 пополнения и 5 Мегого с 6-ти акков. Я аж офигел.
После этого болт на 18-ть, за четыре дня спалил всё в ноль.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
Четыре дня назад, после того как массово жаловались - 3 Фокстрота по 100 грн, 3 Суши, 2 Сильпо по 50 грн, 2 пополнения и 5 Мегого с 6-ти акков. Я аж офигел.
После этого болт на 18-ть, за четыре дня спалил всё в ноль.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:19
Поел вчера этих Филадельфий грин с лососем. Ох и дурацкий ролл. Огурец этот вокруг ни к селу ни к городу, икра вся в блюдечке с соевым соусом плавает...
Лучше бы как в феврале-марте сделали акцию по Филадельфии с тунцом.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:39
Виграв шарфик до фіналу ЛЧ. Досі так і не отримав... вже і фінал пройшов. Гаряча каже, що проблема масова і я не один такий.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
по "Сушия" изменения. Заказ от 200 грн. и заказ только через службу доставки.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:24
Т.е. шобы травились ток дома/офисе?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:28
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:05
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:27
geizer2000
Тобто, старі ще можна використати згідно попередніх умов?
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