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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Четыре дня назад, после того как массово жаловались - 3 Фокстрота по 100 грн, 3 Суши, 2 Сильпо по 50 грн, 2 пополнения и 5 Мегого с 6-ти акков. Я аж офигел.
После этого болт на 18-ть, за четыре дня спалил всё в ноль.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:19

Поел вчера этих Филадельфий грин с лососем. Ох и дурацкий ролл. Огурец этот вокруг ни к селу ни к городу, икра вся в блюдечке с соевым соусом плавает...

Лучше бы как в феврале-марте сделали акцию по Филадельфии с тунцом.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:39

Виграв шарфик до фіналу ЛЧ. Досі так і не отримав... вже і фінал пройшов. Гаряча каже, що проблема масова і я не один такий.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

по "Сушия" изменения. Заказ от 200 грн. и заказ только через службу доставки.
geizer2000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:24

  geizer2000 написав:по "Сушия" изменения. Заказ от 200 грн. и заказ только через службу доставки.

Т.е. шобы травились ток дома/офисе? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:28

  geizer2000 написав:по "Сушия" изменения.
Это по всем полученным сертификатам колеса?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:05

  geizer2000 написав:по "Сушия" изменения. Заказ от 200 грн. и заказ только через службу доставки.


Звідки інформація?
Маю кілька невикористаних сертифікатів :(
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:26

V2
новый сертификат от сегодня.
geizer2000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:27

geizer2000
Тобто, старі ще можна використати згідно попередніх умов?
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