Жлобйо! Горіть в пеклі!
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:23
Жлобйо! Горіть в пеклі!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:30
Козаче, я кажисть 3шт наколядовал, старых ещё. Ток не знаю как вывести, мыло у Більше не работает Могу ПДФок накидать, подходит?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:33
Так... Дякую! Об' їм їх на останнє на всю катушку...
П.С. А "старі" сертифікат діють на онлайн - замовлення? Є практики?
Сушію депортувати на історичну батьківщину Японію!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 01 чер, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:35
Re: Программа "Masterсard Більше"
Мило здохло, але прінт поремонтували, можна пдф робити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:36
Пакостнікі скрізь пакості роблять добрим свинорилам... Заздрисники і жлобйо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:44
Re: Программа "Masterсard Більше"
давно вам так фортит?!? у меня одна в самом начале акции как выпала, думал накрутить ещё чтобы не идти за одним ролом, а не выпадают заразы
пару дней снова крутил с 3 эккаунтов (одни +5 и +10 балов)
с такими НОВЫМИ условиями
их теперь вместо +5 раздавать можно
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:53
27, 28, 29 и 31 - 4шт. Я не знаю, шо с ними делать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:06
Читаю,не кручу неделю.Чую теряю айфоню
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:15
фигня это колесо, вот снова 3эккаунта выпалил: +10 и +5, причем подряд, некоторые эккаунты только +5б подряд... может оно тока в полнолуние работает
видать второй сертификат в "СушиЯ" мне не светит
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
|