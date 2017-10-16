RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 27282930>
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:23

  geizer2000 написав:по "Сушия" изменения. Заказ от 200 грн. и заказ только через службу доставки.

Жлобйо! :evil: Горіть в пеклі! :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25109
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:30

  Козак-характерник написав:
  geizer2000 написав:по "Сушия" изменения. Заказ от 200 грн. и заказ только через службу доставки.

Жлобйо! :evil: Горіть в пеклі! :mrgreen:

Козаче, я кажисть 3шт наколядовал, старых ещё. Ток не знаю как вывести, мыло у Більше не работает :( Могу ПДФок накидать, подходит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24471
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1959 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:33

  clientage написав:Козаче, я кажисть 3шт наколядовал, старых ещё. Ток не знаю как вывести, мыло у Більше не работает :( Могу ПДФок накидать, подходит?

Так... :P Дякую! Об' їм їх на останнє на всю катушку... :mrgreen:

П.С. А "старі" сертифікат діють на онлайн - замовлення? Є практики? :P


Сушію депортувати на історичну батьківщину Японію! 8)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 01 чер, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25109
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:35

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мило здохло, але прінт поремонтували, можна пдф робити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7873
З нами з: 15.04.09
Подякував: 370 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:36

  chipmunk написав:Мило здохло, але прінт поремонтували, можна пдф робити

Пакостнікі скрізь пакості роблять добрим свинорилам... :evil: Заздрисники і жлобйо! :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25109
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:44

Re: Программа "Masterсard Більше"

  clientage написав:кажисть 3шт наколядовал

давно вам так фортит?!? у меня одна в самом начале акции как выпала, думал накрутить ещё чтобы не идти за одним ролом, а не выпадают заразы :(

пару дней снова крутил с 3 эккаунтов (одни +5 и +10 балов) :x
с такими НОВЫМИ условиями
их теперь вместо +5 раздавать можно ;)
Lost
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:53

  Lost написав:
  clientage написав:кажисть 3шт наколядовал

давно вам так фортит?!? ...

27, 28, 29 и 31 - 4шт. Я не знаю, шо с ними делать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24471
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1959 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:06

Читаю,не кручу неделю.Чую теряю айфоню :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 03.12.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:15

  clientage написав:
  Lost написав:
  clientage написав:кажисть 3шт наколядовал

давно вам так фортит?!? ...

27, 28, 29 и 31 - 4шт. Я не знаю, шо с ними делать :)

фигня это колесо, вот снова 3эккаунта выпалил: +10 и +5, причем подряд, некоторые эккаунты только +5б подряд... может оно тока в полнолуние работает :mrgreen:

видать второй сертификат в "СушиЯ" мне не светит :(
Lost
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

  clientage написав:27, 28, 29 и 31 - 4шт. Я не знаю, шо с ними делать :)

выходит на растущую луну и полнолуние, а Луна была в знаке стрельца и козерога :mrgreen:
если еще сейчас скажете что и крутили с 18-20 до 22-30 - звезды... все сходится ;)
Lost
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
37 10472
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 15:17
Надеждачка
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
29 5850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.