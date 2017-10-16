Курутили мои племяшки, один тестил первую букву "И", вторая "К"(31го)
Курутили дето в 19:00, не хотели уходить, вот мы замануху им и придумали. Теперь у них ритуал -- накрутить дядьке АйФоню
В 22:00 они уже спали в др. конце Киева
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:32
Курутили мои племяшки, один тестил первую букву "И", вторая "К"(31го)
Курутили дето в 19:00, не хотели уходить, вот мы замануху им и придумали. Теперь у них ритуал -- накрутить дядьке АйФоню
В 22:00 они уже спали в др. конце Киева
... делайте хоть что-нибудь!
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