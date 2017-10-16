RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:32

  Lost написав:
  clientage написав:27, 28, 29 и 31 - 4шт. Я не знаю, шо с ними делать :)

выходит на растущую луну и полнолуние, а Луна была в знаке стрельца и козерога :mrgreen:
если еще сейчас скажете что и крутили с 18-20 до 22-30 - звезды... все сходится ;)

Курутили мои племяшки, один тестил первую букву "И", вторая "К"(31го) :)
Курутили дето в 19:00, не хотели уходить, вот мы замануху им и придумали. Теперь у них ритуал -- накрутить дядьке АйФоню :)
В 22:00 они уже спали в др. конце Киева
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24471
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1959 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
37 10472
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 15:17
Надеждачка
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
29 5850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.