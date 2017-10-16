Курутили мои племяшки, один тестил первую букву "И", вторая "К"(31го)
Курутили дето в 19:00, не хотели уходить, вот мы замануху им и придумали. Теперь у них ритуал -- накрутить дядьке АйФоню
В 22:00 они уже спали в др. конце Киева
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:32
Курутили мои племяшки, один тестил первую букву "И", вторая "К"(31го)
Курутили дето в 19:00, не хотели уходить, вот мы замануху им и придумали. Теперь у них ритуал -- накрутить дядьке АйФоню
В 22:00 они уже спали в др. конце Киева
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Накрутил Мегого уже почти на 4 месяца %)
Ролов тоже уже 5 штук. И всего один Ватсонс. Хоть бы разок ещё дали что-нить приличное.
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
Мегиги, сусі і бали, як пороблено
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:58
Вчера попался сертификат на 100 грн на Фокстрот. А как его можно использовать? Можно что угодно купить или от какой-то конкретной суммы?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:11
На кассе кассиру отдаете распечатанный сертификат.
Единственное там пару городов не участвует в этом.
Что угодно и от любой суммы. Даже баллами можно ещё оплатить.
На самом сертификате всё должно быть написано.
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:56
Еще один вопрос. А сертификат надо обязательно сразу распечатывать? У него срок действия есть? Или есть смысл подержать необработанный?
Просто по Сушии у меня один заработанный сертификат висит уже недели две, не распечатывал.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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