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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 07:45

  clientage написав:
  Ratatui написав:Выходим на тропу закручивания колеса.

ну токма ради удовольствия, бо пользы ж никакой
Лучше даже деток привлечь. По первому разу впечатлений у них уйма будет :)


Золотые слова! Дочка развлекается, сколько счастья ребенку! Особенно когда выиграет что-то! Я удовольствие получаю, просто глядя на нее.
Кстати, на ветке ТАСа прочитал, что колесо будет до 15 июня. Это точно, кто-то может подтвердить? Я тогда не успею израсходовать все баллы накопленные :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:на ветке ТАСа прочитал, что колесо будет до 15 июня. Это точно, кто-то может подтвердить?

зачем кому то подтверждать, официальных правил разве недостаточно?!? (Офіційні правила й умови спеціальної пропозиції «Коло Сюрпризів» програми Mastercard Більше(надалі — «Правила» та «Акція» відповідно))

до 24:00 15.06.2018 за київським часом
Lost
 
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Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:11

  Viz написав:Виграв шарфик до фіналу ЛЧ. Досі так і не отримав... вже і фінал пройшов. Гаряча каже, що проблема масова і я не один такий.


Мой мячик тоже где-то бултыхается.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:17

  Lost написав:
  Искатель написав:на ветке ТАСа прочитал, что колесо будет до 15 июня. Это точно, кто-то может подтвердить?

зачем кому то подтверждать, официальных правил разве недостаточно?!? (Офіційні правила й умови спеціальної пропозиції «Коло Сюрпризів» програми Mastercard Більше(надалі — «Правила» та «Акція» відповідно))

до 24:00 15.06.2018 за київським часом


Не увидел.Спасибо! Нда. Это максимум можно использовать еще 9х30 = 270 баллов. А у меня больше осталось (( Буду ждать следующего колеса.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Не работает колесо
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:11

  2XL написав:Не работает колесо

так ведь все +5, +10, игого разобрали, теперь дополнительно наполняют эти позиции. Не дарить же свинорылам айфоны :mrgreen: :mrgreen:
la9
 
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