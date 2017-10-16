|
|
|
Программа "Masterсard Більше"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 07 чер, 2018 07:45
clientage написав: Ratatui написав:
Выходим на тропу закручивания колеса.
ну токма ради удовольствия, бо пользы ж никакой
Лучше даже деток привлечь. По первому разу впечатлений у них уйма будет
Золотые слова! Дочка развлекается, сколько счастья ребенку! Особенно когда выиграет что-то! Я удовольствие получаю, просто глядя на нее.
Кстати, на ветке ТАСа прочитал, что колесо будет до 15 июня. Это точно, кто-то может подтвердить? Я тогда не успею израсходовать все баллы накопленные
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1360
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 08:08
Искатель написав:
на ветке ТАСа прочитал, что колесо будет до 15 июня. Это точно, кто-то может подтвердить?
зачем кому то подтверждать, официальных правил разве недостаточно?!? (Офіційні правила й умови спеціальної пропозиції «Коло Сюрпризів» програми Mastercard Більше(надалі — «Правила» та «Акція» відповідно))до 24:00 15.06.2018 за київським часом
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:11
Viz написав:
Виграв шарфик до фіналу ЛЧ. Досі так і не отримав... вже і фінал пройшов. Гаряча каже, що проблема масова і я не один такий.
Мой мячик тоже где-то бултыхается.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5740
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:17
Lost написав: Искатель написав:
на ветке ТАСа прочитал, что колесо будет до 15 июня. Это точно, кто-то может подтвердить?
зачем кому то подтверждать, официальных правил разве недостаточно?!? (Офіційні правила й умови спеціальної пропозиції «Коло Сюрпризів» програми Mastercard Більше(надалі — «Правила» та «Акція» відповідно))до 24:00 15.06.2018 за київським часом
Не увидел.Спасибо! Нда. Это максимум можно использовать еще 9х30 = 270 баллов. А у меня больше осталось (( Буду ждать следующего колеса.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1360
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:08
Не работает колесо
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2749
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
-
-
la9
-
-
- Повідомлень: 982
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|38
|10585
|
|
|0
|1296
|
|
|29
|5914
|
Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон
|