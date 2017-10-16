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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:48
pavel_good написав:Сегодня дали мусорные сертификаты:
1. Мегого
2. Сушия на 200 грн.
3. 100 грн. от ОККО при покупке бензина на 1000 грн.
Ну тогда давайте меняться. Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс
?
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Eugene+
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Додано: Чет 07 чер, 2018 20:41
Eugene+ написав:
Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс
?
Готов поменяться.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Чет 07 чер, 2018 21:24
Ratatui написав: Viz написав:
Виграв шарфик до фіналу ЛЧ. Досі так і не отримав... вже і фінал пройшов. Гаряча каже, що проблема масова і я не один такий.
Мой мячик тоже где-то бултыхается.
Футболку получил за неделю до финала
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maxim2014
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Додано: Чет 07 чер, 2018 21:27
ruvex написав: Eugene+ написав:
Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс
?
Готов поменяться.
И я бы тоже не против на что-то интересное (окко, Сильпо, ватсонс) помнеть свои игогошки. Что-то около 10 штук есть... уже со счету сбился.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 22:25
Есть 7 игого и три сушии (старых). Могу все махнуть оптом на один сильпо.
В личку.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 22:49
так зародилась "Masterсard Біржа"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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