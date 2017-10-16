Ну тогда давайте меняться. Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс ?pavel_good написав:Сегодня дали мусорные сертификаты:
1. Мегого
2. Сушия на 200 грн.
3. 100 грн. от ОККО при покупке бензина на 1000 грн.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:48
Re: Программа "Masterсard Більше"
Ну тогда давайте меняться. Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс ?
Додано: Чет 07 чер, 2018 20:41
Black Jack - White Business
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Чет 07 чер, 2018 22:25
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть 7 игого и три сушии (старых). Могу все махнуть оптом на один сильпо.
В личку.
Додано: Чет 07 чер, 2018 22:49
Re: Программа "Masterсard Більше"
так зародилась "Masterсard Біржа"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 07 чер, 2018 22:58
Re: Программа "Masterсard Більше"
Точно, тре їм пропозицію зробити... В мене йость кілько окків і мігогов, тре за них хоть шось
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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