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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

pavel_good написав:Сегодня дали мусорные сертификаты:
1. Мегого
2. Сушия на 200 грн.
3. 100 грн. от ОККО при покупке бензина на 1000 грн.
Ну тогда давайте меняться. Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс :) ?
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:41

  Eugene+ написав: Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс :) ?

Готов поменяться.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

Ratatui написав:
  Viz написав:Виграв шарфик до фіналу ЛЧ. Досі так і не отримав... вже і фінал пройшов. Гаряча каже, що проблема масова і я не один такий.


Мой мячик тоже где-то бултыхается.

Футболку получил за неделю до финала
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

ruvex написав:
  Eugene+ написав: Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс :) ?

Готов поменяться.

И я бы тоже не против на что-то интересное (окко, Сильпо, ватсонс) помнеть свои игогошки. Что-то около 10 штук есть... уже со счету сбился.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть 7 игого и три сушии (старых). Могу все махнуть оптом на один сильпо.
В личку.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

так зародилась "Masterсard Біржа" :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:58

Re: Программа "Masterсard Більше"

Точно, тре їм пропозицію зробити... В мене йость кілько окків і мігогов, тре за них хоть шось ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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  #<1 ... 29303132
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