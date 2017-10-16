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Программа "Masterсard
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:28

  Eugene+ написав:
pavel_good написав:Сегодня дали мусорные сертификаты:
1. Мегого
2. Сушия на 200 грн.
3. 100 грн. от ОККО при покупке бензина на 1000 грн.
Ну тогда давайте меняться. Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс :) ?


Тоже есть девственная пачка мегошек. Кому надо - отдам по мусорному курсу.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35

  Искатель написав:
  pavel_good написав:Сегодня дали мусорные сертификаты:
1. Мегого
2. Сушия на 200 грн.
3. 100 грн. от ОККО при покупке бензина на 1000 грн.


Могу Ваш сертификат 100грн от ОККО поменять на 100 грн для "Фокстрота". Я бы от такого (от ОККО) не отказался точно, т.к. заправляюсь только там.


Обмен произведен, благодарю за обмен!
Жаль, что сертификат ОККО только до 30.06. , но я успею его использовать :)
Кстати, действительно, интересно, как считается скидка?
На самом сертификате написано:

"Пропозиції сумуються з іншими знижками, окрім персональної та знижок, в умовах яких цього не передбачено."
Вот и как это понимать... Ничего, проверим. В любом случае, я в "Фокстрот" не собирался :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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