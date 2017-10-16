Тоже есть девственная пачка мегошек. Кому надо - отдам по мусорному курсу.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:28
Тоже есть девственная пачка мегошек. Кому надо - отдам по мусорному курсу.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35
Обмен произведен, благодарю за обмен!
Жаль, что сертификат ОККО только до 30.06. , но я успею его использовать
Кстати, действительно, интересно, как считается скидка?
На самом сертификате написано:
"Пропозиції сумуються з іншими знижками, окрім персональної та знижок, в умовах яких цього не передбачено."
Вот и как это понимать... Ничего, проверим. В любом случае, я в "Фокстрот" не собирался
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
Раз с персональной не складывается, то фигня получается. При этом ещё подозреваю, что ее нести надо на кассу, значит и ОККО пей мимо
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