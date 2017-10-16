Тоже есть девственная пачка мегошек. Кому надо - отдам по мусорному курсу.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:28
Тоже есть девственная пачка мегошек. Кому надо - отдам по мусорному курсу.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35
Обмен произведен, благодарю за обмен!
Жаль, что сертификат ОККО только до 30.06. , но я успею его использовать
Кстати, действительно, интересно, как считается скидка?
На самом сертификате написано:
"Пропозиції сумуються з іншими знижками, окрім персональної та знижок, в умовах яких цього не передбачено."
Вот и как это понимать... Ничего, проверим. В любом случае, я в "Фокстрот" не собирался
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
Раз с персональной не складывается, то фигня получается. При этом ещё подозреваю, что ее нести надо на кассу, значит и ОККО пей мимо
Додано: Суб 09 чер, 2018 01:58
Та не то слово Дно японского дна.
Прокидон конкретный и однозначный.
+ 200 грн живыми деньгами заказ
Да в каталоге мастеркард и без долбаного кручения колеса - за 10 баллов + на 250 грн. заказ есть Рол «Смайл» у подарунок
А за 10 баллов + заказ на 50 гривень живыми - есть Фреш-салат із тунцем
Как это, они еще Пиццу от Мафии в колесо не догадались добавить за 10 баллов
Додано: Суб 09 чер, 2018 09:43
Автора в студию!
Хотелось бы поблагодарить создателей проекта мастеркардебильше, за те минуты счастья, которые они всем нам подарили. Теперь, по утрам, миллионы людей едва открыв глаза бегут к своим ноутам, чтобы произвести три заветных щелчка мышкой, а как иначе, ведь на кону IPHONE X. За эти дни многие из нас стали лучше одеваться и лучше питаться, ведь нужны баллы, чтобы крутить колесо! Огорчает только одно, мы до сих пор не знаем имя человека , сумевшего объединить сотни преуспевающих ритейлов с миллионами пользователей мастеркард. Мне кажется это несправедливым, ведь мы знаем имя хозяина Фейсбука и человека придумавшего спортивный депозит в монобанке. Если Вы читаете нас, отзовитесь и не останавливайтесь на достигнутом. Надеюсь в будущем нас ожидают новые сюрпризы в проекте мастеркардещебильше и суперприз IPHONE Y.
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