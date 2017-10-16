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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:28

  Eugene+ написав:
pavel_good написав:Сегодня дали мусорные сертификаты:
1. Мегого
2. Сушия на 200 грн.
3. 100 грн. от ОККО при покупке бензина на 1000 грн.
Ну тогда давайте меняться. Я Вам одно сильпо, Вы мне - три игого. Или какой сейчас курс :) ?


Тоже есть девственная пачка мегошек. Кому надо - отдам по мусорному курсу.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35

  Искатель написав:
  pavel_good написав:Сегодня дали мусорные сертификаты:
1. Мегого
2. Сушия на 200 грн.
3. 100 грн. от ОККО при покупке бензина на 1000 грн.


Могу Ваш сертификат 100грн от ОККО поменять на 100 грн для "Фокстрота". Я бы от такого (от ОККО) не отказался точно, т.к. заправляюсь только там.


Обмен произведен, благодарю за обмен!
Жаль, что сертификат ОККО только до 30.06. , но я успею его использовать :)
Кстати, действительно, интересно, как считается скидка?
На самом сертификате написано:

"Пропозиції сумуються з іншими знижками, окрім персональної та знижок, в умовах яких цього не передбачено."
Вот и как это понимать... Ничего, проверим. В любом случае, я в "Фокстрот" не собирался :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

Раз с персональной не складывается, то фигня получается. При этом ещё подозреваю, что ее нести надо на кассу, значит и ОККО пей мимо
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:16

Вот и мячик приехал. Склёпан в Пакистане.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:58

  Козак-характерник написав:
  geizer2000 написав:по "Сушия" изменения. Заказ от 200 грн. и заказ только через службу доставки.

Жлобйо! :evil: Горіть в пеклі! :mrgreen:


Та не то слово :| Дно японского дна.
Прокидон конкретный и однозначный.
+ 200 грн живыми деньгами заказ :twisted:

Да в каталоге мастеркард и без долбаного кручения колеса - за 10 баллов + на 250 грн. заказ есть Рол «Смайл» у подарунок https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... _podarunok
А за 10 баллов + заказ на 50 гривень живыми - есть Фреш-салат із тунцем https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... m_za_1_grn

Как это, они еще Пиццу от Мафии в колесо не догадались добавить за 10 баллов :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 08:19

Покрутил. Три пятёрки. Походу призы иссякли. :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:43

Автора в студию!

Хотелось бы поблагодарить создателей проекта мастеркардебильше, за те минуты счастья, которые они всем нам подарили. Теперь, по утрам, миллионы людей едва открыв глаза бегут к своим ноутам, чтобы произвести три заветных щелчка мышкой, а как иначе, ведь на кону IPHONE X. За эти дни многие из нас стали лучше одеваться и лучше питаться, ведь нужны баллы, чтобы крутить колесо! Огорчает только одно, мы до сих пор не знаем имя человека , сумевшего объединить сотни преуспевающих ритейлов с миллионами пользователей мастеркард. Мне кажется это несправедливым, ведь мы знаем имя хозяина Фейсбука и человека придумавшего спортивный депозит в монобанке. Если Вы читаете нас, отзовитесь и не останавливайтесь на достигнутом. Надеюсь в будущем нас ожидают новые сюрпризы в проекте мастеркардещебильше и суперприз IPHONE Y.
vjhjpjdjktu
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:29

Думаете, представители калифорнийских банков читают ветку?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:28

  guntherhouse777 написав:Думаете, представители калифорнийских банков читают ветку?)


Ежедневно после завтрака. :mrgreen:
Ratatui
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