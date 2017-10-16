Додано: Суб 09 чер, 2018 09:43

Хотелось бы поблагодарить создателей проекта мастеркардебильше, за те минуты счастья, которые они всем нам подарили. Теперь, по утрам, миллионы людей едва открыв глаза бегут к своим ноутам, чтобы произвести три заветных щелчка мышкой, а как иначе, ведь на кону IPHONE X. За эти дни многие из нас стали лучше одеваться и лучше питаться, ведь нужны баллы, чтобы крутить колесо! Огорчает только одно, мы до сих пор не знаем имя человека , сумевшего объединить сотни преуспевающих ритейлов с миллионами пользователей мастеркард. Мне кажется это несправедливым, ведь мы знаем имя хозяина Фейсбука и человека придумавшего спортивный депозит в монобанке. Если Вы читаете нас, отзовитесь и не останавливайтесь на достигнутом. Надеюсь в будущем нас ожидают новые сюрпризы в проекте мастеркардещебильше и суперприз IPHONE Y.